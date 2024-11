TIVOLI – Ospedale, pronta la nuova pensilina da 50 mila euro

Per demolire quella vecchia e realizzare quella nuova sono stati necessari i permessi della Soprintendenza e la bellezza di 50 mila euro.

La vecchia pensilina all’ingresso dell’ospedale di Tivoli era pericolante

E’ pronta la pensilina all’ingresso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove domani – mercoledì 13 novembre – arriverà il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per inaugurare il pronto soccorso ristrutturato dopo il tragico e devastante incendio divampato nella notte tra l’8 e il 9 dicembre 2023 a causa del quale sono deceduti tre anziani pazienti.

L’ingresso dell’ospedale alla riapertura al pubblico lo scorso lunedì 27 maggio

Gli ultimi 10 mila euro per la pensilina sono stati stanziati ieri, lunedì 11 novembre, con la delibera numero 1332 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata dal Commissario Straordinario della Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

Con l’atto viene affidata la manutenzione straordinaria edile per la copertura della struttura alla ditta “Saro Metalli” di Palombara Sabina per un importo complessivo di 10.192 euro e 50 centesimi.

La nuova pensilina dell’ospedale costata complessivamente circa 48 mila euro

Dalla delibera si evince che l’impresa installerà pannelli in plexiglas a copertura per dare compiutamente attuazione alla funzionalità della struttura realizzata dalla ditta “Talca Appalti Srl” di Roma.

Lo scorso 7 giugno con la delibera 462 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – il Commissario Straordinario della Asl Silvia Cavalli aveva infatti affidato all’azienda romana lavori di manutenzione straordinaria edile per un importo complessivo di 37.087 euro e 88 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In particolare, “Talca Appalti Srl”, un’impresa scelta per la pregressa e dimostrata esperienza e capacità organizzative tali da soddisfare le tempistiche dettate dall’Azienda Sanitaria, ha prima demolito la vecchia pensilina in pessime condizioni strutturali, quindi realizzato l’attuale struttura in ferro.

Struttura senza copertura, alla quale ora provvede la ditta “Saro Metalli”.