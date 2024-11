TIVOLI – Crolla un cornicione, via di Quintiliolo a senso alternato

E’ stata riaperta al traffico tre settimane fa e già torna alla ribalta della cronaca locale.

In via Quintiliolo è appena ceduto un cornicione di un antico stabile, per questo si viaggia a senso alternato.

Il primo ad allertare gli automobilisti è stato Alberto Proli, l’amministratore del Gruppo Facebook “Sei di Tivoli se”, con la foto delle auto incolonnate sulla strada riaperta lo scorso lunedì 21 ottobre a seguito di un intervento di circa 700 mila euro finanziati da Città Metropolitana di Roma Capitale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Tivoli: la carreggiata in direzione del Centro storico sarebbe invasa da detriti per almeno 5 metri.