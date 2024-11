GUIDONIA – Tmb senza permesso, i grillini diffidano il sindaco a bloccare i camion di Ama

Continua ad alimentare le proteste del Movimento 5 Stelle la notizia diffusa in esclusiva dal quotidiano on line Tiburno.Tv relativa all’annullamento da parte del Consiglio di Stato degli atti con cui fu autorizzato il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell’impianto di Trattamento meccanico-biologico di rifiuti nel parco dell’Inviolata, a Guidonia Montecelio.

Con la sentenza numero 8208 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - pubblicata lunedì 14 ottobre i giudici di secondo grado hanno accolto in parte il ricorso delle associazioni ambientaliste e annullato gli atti dell’AIA rilasciata dalla Regione Lazio il 2 agosto 2010 alla “Guidonia Ambiente srl”, società dell’imprenditore Manlio Cerroni proprietaria dell’impianto rifiuti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 13 novembre, il Movimento 5 Stelle annuncia una diffida all’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

“Nonostante la recente sentenza del Consiglio di Stato – scrive nella nota Michel Barbet, ex sindaco dal 2017 al 2022 e oggi Vice Rappresentante del Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio – espressosi in seguito al ricorso delle associazioni del territorio, che nei fatti impedirebbe l’accesso dei camion all’impianto Tmb di Guidonia Montecelio, ancora oggi l’Ama continua a portare i propri rifiuti sul nostro territorio senza che l’amministrazione comunale intervenga in questo senso.

Per questo, quindi, come gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle abbiamo inviato una diffida al Sindaco Lombardo”.

“Ho firmato convintamente la diffida partita dal Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio, perché ritengo necessario un intervento forte e deciso da parte dell’autorità locale nella difesa e salvaguardia della salute dei cittadini. Ricordo che il Sindaco è il responsabile della salute pubblica ed avrebbe tutti gli strumenti per agire”, prosegue Valerio Novelli, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle.

“Il territorio di Fonte Nuova vive le stesse preoccupazioni di quello di Guidonia Montecelio e siamo stati sempre coesi su questa battaglia a tutela della salute dei nostri concittadini. Per questo era importante anche per noi dare un contributo in questo senso”, conclude Emanuela Muccigrosso Rappresentante del Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Fonte Nuova.