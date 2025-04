Si chiama Totti, è un gatto europeo di 7 anni, pelo color cipria e occhi di colore marroncino chiaro.

Del micio si sono perse le tracce dalla notte tra il 24 e il 25 aprile, quando è uscito dal giardino senza fare più ritorno nella sua abitazione di via Monte Grappa 46, a Colleverde, quartiere residenziale del Comune di Guidonia Montecelio.

Il proprietario, Matteo Palmieri, 42enne consigliere della Proloco di Colleverde, e la mamma Teresa lo cercano disperatamente da giorni e hanno affisso sui muri del quartiere foto di Totti e numeri di telefono: 0774 571277; 338 4649501; 333 3944020.

In realtà Totti è soltanto l’ultimo gatto di una lunga serie di felini scomparsi a Colleverde di Guidonia.

Il primo a svanire nel nulla è stato Pif, scomparso dalla sua abitazione in via Monte Rosa il 24 dicembre 2024.

Otto, il gatto di Marina Alesiani Gridelli scomparso il 30 gennaio 2025

Quindi, il 30 gennaio 2025, è stata la volta di Otto, gatto di Marina Alesiani Gridelli, volontaria della Croce Rossa Italiana e vicina di casa di Matteo Pallante e della mamma Teresa in via Monte Grappa.

“Ho presentato denuncia di smarrimento ai carabinieri di Guidonia – spiega la volontaria – inoltre ho condiviso l’appello di ricerca su moltissimi gruppi Facebook, ma ad oggi non ho avuto alcun riscontro.

Sia il mio Otto che Totti erano due gatti abituati ad uscire dai rispettivi giardini e di fare ritorno a casa.

Una cosa è certa, per quanto è a mia conoscenza, in pochi mesi da Colleverde sono spariti 4 gatti: non può essere soltanto una coincidenza”.