SUBIACO – Ospedale, inaugurati la terza sala operatoria e il nuovo mammografo

Questa mattina, mercoledì 30 aprile, è stata inaugurata la terza sala operatoria ed il nuovo mammografo presso l’Ospedale Arnaldo Angelucci di Subiaco.

Al tradizionale taglio del nastro tricolore erano presenti, tra gli altri, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Direttore generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli, il deputato del Collegio Guidonia-Tivoli Alessandro Palombi e l’assessore regionale Giancarlo Righini.

“L’apertura della terza sala operatoria è un presupposto fondamentale per implementare ulteriormente l’attività chirurgica che, già nel 2024, ha registrato 1300 interventi – spiega in un comunicato stampa il Comune di Subiaco – Nelle sale operatorie infatti opereranno sia gli oculisti, due volte a settimana, che gli ortopedici, almeno una volta a settimana, e i chirurghi, due volte a settimana per interventi impegnativi, ed una volta a settimana per interventi ambulatoriali”.

“Il nuovo mammografo inaugurato oggi, ma attivo dal 7 aprile 2025 – prosegue la nota del Comune di Subiaco – sta registrando la media di 40 mammografie a settimana e rappresenta uno strumento indispensabile per lo screening e la prevenzione precoce della neoplasia mammaria.