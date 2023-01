TIVOLI – Via dell’Inversata, è scattata la Zona a Traffico Limitato

A Tivoli è iniziata la fase di pre-esercizio della ZTL: Varco 5 denominata “Inversata Due Giugno”.

Per 30 giorni una pattuglia della Polizia locale presenzierà, saltuariamente e compatibilmente con gli interventi di emergenza sul territorio comunale, l’impianto di rilevazione degli accessi non consentiti per fornire indicazioni alla cittadinanza.

Per accedere alla zona Largo Salvo D’Acquisto, Via Inversata, Vicolo Inversata, Via Due Giugno, Vicolo Lucullo, Vicolo Santa Croce, Via Pietro Nenni è necessario essere titolari del permesso di transito e sosta con obbligo di esposizione, rilasciato dal Comando della Polizia locale.

Il rilascio del contrassegno deve essere richiesto, con istanza in carta legale, direttamente all’U.R.P. del COMUNE DI TIVOLI, presentando la documentazione prevista per ciascuna categoria con le modalità espresse per ciascuna di esse nelle apposite schede di cui all’allegato A al presente disciplinare, quale parte integrante dello stesso.

Possono accedere: Residenti e domiciliati oltre alle categorie

Possono inoltre accedere:

Ciclomotori, motocicli, e.bike, biciclette

Veicoli al servizio di persone invalide negli appositi stalli predisposti

Veicoli delle Forze di Polizia, Vigili del fuoco, ambulanze, mezzi di soccorso e FF.AA., veicoli del Comune di Tivoli,

Veicoli commerciali per il carico e scarico delle merci, limitatamente al tempo necessario per tali operazioni, nelle fasce orarie 7.00-9.00 e 13.00-16.00

Veicoli dei medici in visita domiciliare che espongo l’apposito contrassegno

Veicoli degli istituti di vigilanza privata e trasporto valori

Vicoli delle società erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, elettricità, telefonia, igiene urbana e ambientale, pubbliche affissioni, poste, servizi funebri, manutenzioni stradali)

Taxi e veicoli adibiti al servizio pubblico di noleggio

Veicoli di ditte private che effettuino servizi urgenti mediante esposizione di apposita autocertificazione di intervento urgente con indicata l’ubicazione dei lavori ed il nome della ditta esecutrice dei lavori limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione dei lavori

Veicoli diretti esclusivamente presso le autofficine e autorimesse presenti in loco per riparazione/manutenzione/deposito dei veicoli stessi

Per l’accesso all’interno della ZTL, i conducenti dei veicoli dovranno preventivamente comunicare al preposto ufficio del Comando gli estremi della targa, marca e modello dei veicoli utilizzati. In assenza della predetta comunicazione, l’accesso sarà considerato non autorizzato e pertanto perseguito ai sensi della normativa vigente contemplata dal D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della Strada” e ss.mm.i.

Per le informazioni relative al rilascio dei permessi può essere consultato il sito del Comune di Tivoli al seguente link.

La modulistica è scaricabile al seguente link.