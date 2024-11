TIVOLI – Censimento degli apicoltori, multe per chi omette il possesso di alveari

La Asl Roma 5 di Tivoli ricorda che come ogni anno tutti gli apicoltori, anche quelli con attività a carattere familiare, devono comunicare nel periodo tra il 1 novembre e il 31 dicembre le informazioni relative al censimento degli apiari posseduti, con indirizzo, coordinate geografiche e numero degli alveari/nuclei presenti.



In una nota diffusa oggi, giovedì 20 novembre, l’Azienda Sanitaria Locale ricorda inoltre che queste informazioni devono essere comunicate anche se l’apiario, al momento del censimento è a zero alveari e, per gli apiari non più presenti, deve essere comunicata la chiusura.



L’aggiornamento può essere effettuato dall’apicoltore stesso o tramite proprio delegato.



Gli apicoltori che hanno delegato la ASL Roma 5 devono compilare il modello predisposto allegando un documento di identità ed inviarlo all’indirizzo e-mail apicoltura@aslroma5.it



Si ricorda che la non ottemperanza a questo obbligo comporta sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia.



Riferimenti Normativi

DM 7/08/2014, D.Lgs 5/08/2022 n.134, DM 7/03/2023, LR 25/10/2022 n.17



Scarica la modulistica dal sito aziendale

https://www.aslroma5.it/aggiornamento-censimento…/



Per comunicazioni e informazioni: apicoltura@aslroma5.it

Referente: Dottor Aldo Volpe

Condividi l'articolo: