È stata diffusa oggi l’edizione 2024 dello studio “Eduscopio”, realizzato dal gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato dal ricercatore Martino Bernardi, che ogni anno stila la classifica delle scuole superiori delle principali città e province d’Italia che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Per la nuova edizione sono stati analizzati i dati di circa 1.347.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21) in circa 8.150 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Nella classifica delle scuole – CLICCA E LEGGI LA CLASSIFICA DELLE SCUOLE - figurano i primi 10 istituti per indirizzo secondo l’indice di occupazione dei diplomati.

ISTITUTI PROFESSIONALI SERVIZI, PRIMO IL CONVITTO “AMEDEO DI SAVOIA” DI TIVOLI

Il Convitto nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli

Tra gli Istituti Professionali Servizi della Provincia di Roma “Eduscopio 2024” si piazza al primo posto il Convitto nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli col 64% di sbocchi occupazionali o successo negli studi universitari.

Un record per lo storico e prestigioso istituto di piazza Garibaldi entrato per la prima volta in classifica davanti ad altre scuole della provincia Nordest.

L’Istituto professionale “Orazio Olivieri” di Tivoli

Nella classifica degli Istituti Professionali Servizi a fare compagnia al Convitto c’è l’Istituto “Orazio Olivieri” di Tivoli, ma soltanto al nono posto e col 44%: dati confortanti, considerato che la scuola di viale Mazzini non era stata neppure inserita in “Eduscopio 2023”.

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI, BRILLA IL LICEO “MAJORANA” DI GUIDONIA

L’Istituto d’Istruzione Superiore di via Roma 298 di Guidonia

Nella classifica “Eduscopio 2024” riservata agli Istituti Tecnici Tecnologici della Provincia di Roma da segnalare il quarto posto dell’Istituto d’Istruzione Superiore di via Roma 298 di Guidonia Montecelio: il polo scolastico composto dall’ex Liceo “Ettore Majorana” e dall’ex Istituto “Leonardo Pisano” ha ottenuto un indice occupazionale dei suoi diplomati pari al 56%.

L’Istituto “Alessandro Volta” di Tivoli

Nella stessa sezione si attesta all’ottavo posto l’Istituto “Alessandro Volta” di Tivoli col 52%, migliorando così il decimo posto e il 50% di indice occupazione ottenuto in “Eduscopio 2023”.

L’Istituto Superiore “Piazza della Resistenza” di Monterotondo

Sempre nella classifica “Eduscopio 2024” riservata agli Istituti Tecnici Tecnologici al nono posto col 50% figura l’Istituto Superiore “Piazza della Resistenza” di Monterotondo, composto dal Liceo scientifico Gerolamo Cardano e da un Istituto Tecnico Economico e Tecnologico.

Vale la pena evidenziare che in “Eduscopio 2023” l’Istituto eretino si piazzò sempre al nono posto ma con 51% di indice occupazionale.

L’Istituto istruzione Superiore Braschi Quarenghi di Subiaco

Infine, sempre per la sezione riservata agli Istituti Tecnici Tecnologici al decimo posto entra in classifica l’Istituto istruzione Superiore Braschi Quarenghi di Subiaco al quale è stato riconosciuto il 51%.

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI, AL “PISANO” DI GUIDONIA INDICE OCCUPAZIONE DEL 50%

L’Istituto Tecnico “Leonardo Pisano” di Guidonia

Guidonia Montecelio ancora protagonista per la sezione riservata agli Istituti Tecnici Economici. In “Eduscopio 2024” l’Istituto Tecnico “Leonardo Pisano” è al settimo posto col 50% di indice occupazionale, in lieve calo rispetto alla classifica “Eduscopio 2023” quando si collocò al quinto posto col 50%.