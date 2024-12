TIVOLI – Cristopher Faroni, il Presidente del Gruppo INI è CEO dell’anno nel settore Healthcare

Cristopher Faroni, Presidente del Gruppo INI, realtà storica della sanità privata italiana, è il CEO dell’anno per l’Healthcare.

Faroni ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nel corso della decima edizione CEO Italian Summit & Awards, evento organizzato da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia, che si è svolto mercoledì 4 dicembre all’Hotel Principe di Savoia a Milano.

Un momento della consegna del prestigioso riconoscimento durante il CEO Italian Summit & Awards a Milano

Il premio è stato conferito dal Direttore di Forbes al Gruppo INI – Istituto Neurotraumatologico Italiano e al suo Presidente, Cristopher Faroni, per “l’eccezionale contributo all’innovazione, alla qualità e all’eccellenza nel settore healthcare”.

Questo riconoscimento sottolinea l’impegno del Gruppo INI nell’offrire cure mediche all’avanguardia e nel promuovere una visione del settore sanitario basata su innovazione, sostenibilità e centralità del paziente.

Il Presidente del Gruppo INI Cristopher Faroni mostra il prestigioso riconoscimento

Sotto la guida del Presidente Cristopher Faroni, il Gruppo INI si è distinto per il suo modello integrato di cura e per il costante investimento in tecnologie mediche di ultima generazione.

“Ricevere questo premio è un onore e un risultato che dedico a mia sorella Jessica con cui, giorno dopo giorno, abbiamo costruito questo successo che condivido con l’intero team del Gruppo INI.

La nostra missione è migliorare la vita delle persone attraverso una sanità d’eccellenza e accessibile, e questo riconoscimento conferma che stiamo andando nella giusta direzione”, ha dichiarato Cristopher Faroni.

“E’ ancor più gradito – ha aggiunto – perché arriva dopo anni particolarmente duri, ma dai quali siamo usciti a testa alta, con risultati economici gratificanti, soprattutto grazie alla solidità familiare e ai valori che ci ha trasmesso mio padre, il Professor Delfo Galileo Faroni, che fondò il Gruppo nel 1947”.