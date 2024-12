SANT’ANGELO ROMANO – Bimbi e famiglie in festa, arriva il “Villaggio di Babbo Natale”

A Sant’Angelo Romano arriva per la prima volta il “Villaggio di Babbo Natale”, un mese di eventi in piazza Belvedere Nardi che da domenica 8 dicembre fino al 6 gennaio sarà il “motore” delle feste.

Si parte domenica 8 dicembre con l’accensione di 4 alberi in contemporanea insieme a tutte le luminarie e lo spettacolo degli sbandieratori, dalle frazioni fino al borgo antico di Sant’Angelo Romano, Il Villaggio di Babbo Natale si preannuncia ricco di proposte soprattutto per i bambini, un mondo fantastico sospeso tra il cielo e la terra nella piazza più panoramica della provincia di Roma.

QUASI UN MESE DI APPUNTAMENTI

Per quasi un mese sarà una festa continua piena di attrazioni e appuntamenti per le famiglie.

La Casa di Babbo Natale con il Trenino dei sogni, le caldarroste e il vin brulè, il mercatino dell’artigianato, il presepe vivente, le fiabe per i bambini raccontate in piazza e tra le mura del Castello, gli spettacoli di burattini, giocolieri, acrobati e altri personaggi fiabeschi in giro per il paese, gli elfi magici e gli angeli, il laboratorio di biscotti natalizi, l’esordio della Compagnia Medievale Santangelese che porterà i visitatori indietro nel tempo con passeggiate tra i vicoli del centro “tra storia e dialetto” e la sfilata in abiti d’epoca. E ancora le majorettes, la musica delle bande, le voci Gospel e quelle del coro parrocchiale, la tombolata open air. Il 4 gennaio la piazza sarà dedicata a lezioni di primo soccorso per i bambini di elementari e medie.

8 DICEMBRE: MUSICA, ACCENSIONE ALBERI E SBANDIERATORI

Primo appuntamento l’8 dicembre alle 15.30 nelle frazioni di Ponte delle Tavole e Osteria Nuova (piazza Craxi) per lo spettacolo degli sbandieratori di Cori che farà il bis alle 16.30 in paese.

Alle 17.30 la banda Medullia porterà musica nelle strade mentre si accenderanno gli alberi (in piazza Nardi, piazza Craxi, piazza Umberto I e piazza Borghese) e si aprirà la Casa di Babbo Natale, pronto per ricevere le prime letterine dei bimbi. E il via ad una gara speciale per tutti i cittadini: il concorso “L’addobbo più bello” per chi vorrà sfidarsi a colpi di creatività decorando una parte della propria casa con spirito natalizio.

Per partecipare basterà inviare la foto via WhatsApp al numero 351.3918861 dall’8 al 31 dicembre.

“Abbiamo lavorato e ci siamo impegnati per dimostrare che anche a Sant’Angelo Romano si può avere un Villaggio di Natale capace di competere con i migliori della provincia – spiega Fabio Peretti, consigliere delegato alla Cultura e Associazioni -. Quest’anno abbiamo anzi l’ambizione di proporre l’offerta più bella per la location insuperabile. La nostra piazza è un palcoscenico naturale, un contenitore speciale per i sogni e le emozioni.

Un grande evento che segna anche il ritorno della pro loco nel nostro paese, al centro di un lavoro di squadra tra le associazioni che rende orgogliosa l’Amministrazione perché si tratta di un altro obiettivo raggiunto in poco tempo, ma con tanto impegno. “Facciamo un grande Natale, Fabio”, è uno degli ultimi messaggi ricevuti dal nostro Sindaco Attilio.

Sono sicuro che sarebbe stato contento di vedere il risultato”.