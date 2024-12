GUIDONIA – Presepe vivente in oratorio, Gesù nasce all’Albuccione

Torna il Presepe Vivente all’Albuccione, quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio.

Un evento ideato nel 2019 dal parroco don Daniele Masciadri che coinvolge l’intera comunità spinta dalla Fede e dal desiderio di condivisione e che ogni anno registra una massiccia affluenza di fedeli e curiosi.

Sopra e sotto, alcune immagini della quarta edizione del Presepe Vivente all’Albuccione di Guidonia

La quinta edizione si terrà giovedì 26 dicembre e domenica 5 gennaio sempre a partire dalle ore 15,30 ed è organizzata dal don Daniele Masciadri nel cortile del complesso parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes.

I visitatori potranno immergersi nella magia del villaggio di Betlemme allestito da Matteo Calderari e Walter Petti insieme ad altri ragazzi del post cresima come Alessio Proietti e la moglie Alessia, Gabriele Raparelli, Davide Di Gianfelice ed Erika Petti per giorni impegnati nella costruzione della grotta della Natività, delle botteghe adibite a stand, del recinto per il bestiame, grazie al legname fornito dall’azienda di Antonino Calabria, mentre Paolo Pirastru e altri ragazzi del quartiere hanno allestito l’impianto di illuminazione.

Decine di figuranti, anche loro dell’Albuccione, animeranno il Villaggio insieme ai soldati romani del Gruppo Storico Villa Adriana.

Il 26 dicembre Giuseppe e Maria saranno interpretati da Emanuele Bianchi e Noemi Ester Busà, mentre il 5 gennaio a dare vita alla Natività sarà un’altra coppia del quartiere.

Nelle varie locande del Villaggio i visitatori potranno degustare pizza fritta, pizzotte al forno a legna, patatine fritte, crepes, vin brulè e tanto altro.

Il 5 gennaio l’arrivo dei Re Magi per i bambini è previsto per le ore 16.