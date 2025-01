Si terrà sabato 18 gennaio alle ore 16,30 presso il Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” di Montecelio “L’Antimitraismo nella propaganda cristiana tra il II e IV secolo”, una Conferenza a cura di Roberto Libera, demoetnoantropologo e Direttore del Museo Diocesano Di Albano.

Introduce Zaccaria Mari, Direttore Scientifico del Museo Lanciani.

La conferenza verte sul mitraismo e i suoi difficili rapporti con il Cristianesimo.

A partire dalle invettive antimitraiche dell’apologista Tertulliano, fino alle eversioni cristiane, il culto dedicato al dio Mithra fu oggetto delle ostilità dei seguaci di Cristo.

Il dottor Libera analizzerà il materiale archeologico e documentario a disposizione per ricostruire, almeno in parte, alcuni processi di costruzione dell’identità cristiana in opposizione alle altre espressioni religiose coeve.

Il Museo è aperto tutti i sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 17 e che, negli orari di apertura è possibile visitare la mostra attualmente presente al piano superiore. Sono sempre disponibili le visite guidate al percorso museale ad un costo di 5,00 € a persona (3,00 € se minorenni 12-17 anni).

Per ulteriori informazioni o prenotazioni scrivere a: prenotazionemuseolanciani@gmail.com