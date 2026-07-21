CASTELNUOVO DI PORTO – Ciak si gira, in piazza Marconi c’è “Pietro Pacciani”

Castelnuovo di Porto scelta ancora una volta come location cinematografica.
Da oggi pomeriggio, martedì 21 luglio, in Piazza Guglielmo Marconi e nel centro storico si terranno le riprese cinematografiche della seconda stagione della serie antologica di Netflix intitolata “Il Mostro”, diretta da Stefano Sollima.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 64 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata venerdì 17 luglio dal Responsabile della Polizia Locale Mario Negri.
Col provvedimento viene istituito il divieto di sosta temporaneo dalle ore 14:00 di oggi fino alle ore 07:00 di domani nelle seguenti aree:
– ultimo tratto di Via Roma, dalla casetta ACEA fino a Piazza Cavour;
– Piazza Cavour;
– parte del parcheggio del campo sportivo.
Per agevolare i residenti, sarà attivo dalle ore 16:00 di oggi alle ore 21:00 un servizio navetta con veicolo elettrico che collegherà il parcheggio del campo sportivo con il centro storico (Piazza Vittorio Veneto).
Presso il parcheggio del campo sportivo saranno presenti operatori incaricati che forniranno indicazioni sulle aree temporaneamente interessate dai divieti e sul servizio navetta.
Per informazioni relative ai divieti di sosta temporanei è possibile contattare la Polizia Locale al numero 06901740400.
Le riprese si svolgeranno nelle ore serali.
L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli eventuali temporanei disagi.
Le riprese della seconda stagione della serie Il Mostro si svolgono nel Lazio e in Toscana e dureranno fino a settembre.
Il nuovo capitolo della produzione proseguirà il percorso narrativo dedicato alla vicenda del cosiddetto Mostro di Firenze, concentrando l’attenzione su una nuova fase dell’indagine e sulla figura di Pietro Pacciani, al centro della pista investigativa conosciuta come quella dei “Compagni di merende”.