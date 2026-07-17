A Monterotondo dal 22 luglio al 1 °agosto torna “Duomo in Festa”, l’evento culturale finalizzato anche quest’anno alla raccolta di fondi per il restauro del Duomo della cittadina eretina.
L’evento è organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Maddalena Duomo di Monterotondo con il patrocinio del Comune di Monterotondo, dell’Università Popolare di Monterotondo e de Le Tre Marie Lab.
Il programma si apre mercoledì 22 luglio con la Santa Messa al Duomo (ore 18) in onore di Santa Maria Maddalena, seguita dal concerto del Quartetto Cassiopea con i violini Lidia Sanacori e Gabriele Valabrega, la viola Marco Valabrega ed il violoncello Angelo Procino.
Venerdì 24 luglio invece alle ore 19, sempre al Duomo, “Un organo in Concerto” a cura dell’organista Giuseppe Galli.
Si replica lunedì 27 luglio (ore 21) con una serata tutta da vivere tra musica e devozione per custodire i ricordi del passato con la Conferenza “Sant’Anna: le radici della Memoria”.
Giovedì 30 luglio il Professor Marco Testi presenterà il libro “Bombe e resistenza nella Sabina Romana” di Padre Alessandro Ciciliani.
Venerdì 31 luglio in memoria di Sant’Ignazio di Loyola si terranno due messe nella Chiesa di Loreto (8.30) e al Duomo (18.00).
L’evento si concluderà sabato 1° agosto con il Perdono di Assisi, classica passeggiata alla chiesa dei Frati Cappuccini (ore 21.15).