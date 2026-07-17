MONTEROTONDO – L’appalto per asfaltare 13 strade assegnato col 36% di ribasso

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

L’intervento lungo 3 chilometri costerà 400 mila euro

Il Comune di Monterotondo dà il via ad un intervento di manutenzione straordinaria su 13 strade cittadine.

Lo stabilisce la determina numero 679 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, giovedì 16 luglio, dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

 

 

Con l’atto viene aggiudicato l’appalto alla “Paolacci Srl” di Roma che nella procedura negoziata ha presentato un ribasso del 36,66% assicurando l’esecuzione dei lavori per un importo complessivo di 391.573 euro e 48 centesimi compresa IVA.

Alla gara, alla quale sono state invitate anche le ditte Ircop Spa”, “Co.Bi.Sa. Srl”, “Costruzioni Conglomerati ed Affini Srl”, è risultata seconda classificata la “2P ASFALTI Srl” che ha presentato un ribasso percentuale pari al 35,12 %.

Il progetto esecutivo prevedeva lavori per un importo pari a 630 mila euro in 13 strade da sottoporre a rifacimento tenendo conto di più aspetti, tra i quali lo stato di dissesto, i ripristini per il passaggio della fibra ottica, i ripristini dovuti per la lavorazione della rete idrica e fognante da parte di ACEA e le nuove aperture cavi per prosecuzione cablaggio della fibra ottica.

– Le strade (alcune solo per tratti) interessate dagli interventi sono le seguenti: 

Sede Stradale (o tratti di strada) 

Lunghezza intervento 

Superficie intervento 

Tipologia Intervento 

Viale Mazzini                                   295. mt                         2065 mq                  Rifacimento manto stradale 

Via dell’Unione                               588 mt                          3032 mq                  Rifacimento manto stradale 

Via Fossetto dello Scoppio                                                 450 mq                    Sistemazione buche/avvallamenti 

Via delle Fornaci 

       720 mt 

      4365 mq 

Rifacimento manto stradale e realizzazione n. 2 passaggi pedonali rialzati/dossi 

Via di Vallagati                               340 mt                           1700 mq                   Rifacimento manto stradale 

Via Val Gardena-Val di Fiemme  150 mt                            1055 mq                   Rifacimento manto stradale 

Piazza Mentana – via Faravelli    171 mt                             1518 mq                   Rifacimento manto stradale 

Via Aniene                                         240 mt                           2130 mq                  Rifacimento manto stradale 

Via Monte Circeo                             235 mt                           1058 mq                  Rifacimento manto stradale 

Via San Matteo                                258 mt                            1070 mq                 Rifacimento manto stradale 

Via Dino Pompili                              5 mt                                                                Realizzazione griglia stradale 

Via Gagliardi                                     7 mt                                                                Realizzazione griglia stradale 

Via Dora Baltea                                100 mt                              500 mq                Rifacimento manto stradale 
Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  GUIDONIA - Judo, Nicolò Agliata medaglia d’argento nel Campionato regionale

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

 