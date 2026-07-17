MONTEROTONDO – L’appalto per asfaltare 13 strade assegnato col 36% di ribasso

Il Comune di Monterotondo dà il via ad un intervento di manutenzione straordinaria su 13 strade cittadine.

Lo stabilisce la determina numero 679 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, giovedì 16 luglio, dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene aggiudicato l’appalto alla “Paolacci Srl” di Roma che nella procedura negoziata ha presentato un ribasso del 36,66% assicurando l’esecuzione dei lavori per un importo complessivo di 391.573 euro e 48 centesimi compresa IVA.

Alla gara, alla quale sono state invitate anche le ditte “Ircop Spa”, “Co.Bi.Sa. Srl”, “Costruzioni Conglomerati ed Affini Srl”, è risultata seconda classificata la “2P ASFALTI Srl” che ha presentato un ribasso percentuale pari al 35,12 %.

Il progetto esecutivo prevedeva lavori per un importo pari a 630 mila euro in 13 strade da sottoporre a rifacimento tenendo conto di più aspetti, tra i quali lo stato di dissesto, i ripristini per il passaggio della fibra ottica, i ripristini dovuti per la lavorazione della rete idrica e fognante da parte di ACEA e le nuove aperture cavi per prosecuzione cablaggio della fibra ottica.

– Le strade (alcune solo per tratti) interessate dagli interventi sono le seguenti:

Sede Stradale (o tratti di strada) Lunghezza intervento Superficie intervento Tipologia Intervento Viale Mazzini 295. mt 2065 mq Rifacimento manto stradale Via dell’Unione 588 mt 3032 mq Rifacimento manto stradale Via Fossetto dello Scoppio 450 mq Sistemazione buche/avvallamenti Via delle Fornaci 720 mt 4365 mq Rifacimento manto stradale e realizzazione n. 2 passaggi pedonali rialzati/dossi Via di Vallagati 340 mt 1700 mq Rifacimento manto stradale Via Val Gardena-Val di Fiemme 150 mt 1055 mq Rifacimento manto stradale Piazza Mentana – via Faravelli 171 mt 1518 mq Rifacimento manto stradale Via Aniene 240 mt 2130 mq Rifacimento manto stradale Via Monte Circeo 235 mt 1058 mq Rifacimento manto stradale Via San Matteo 258 mt 1070 mq Rifacimento manto stradale Via Dino Pompili 5 mt Realizzazione griglia stradale Via Gagliardi 7 mt Realizzazione griglia stradale Via Dora Baltea 100 mt 500 mq Rifacimento manto stradale