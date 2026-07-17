PALOMBARA SABINA – Mountain Bike, Stefano Curci alla conquista del Campionato Italiano

Sport, Tiburno Quotidiano /

Il 17enne sabino sfida i migliori interpreti italiani della disciplina

Un anno e mezzo fa ha vinto il tricolore tra i Debuttanti, stavolta sfiderà i più forti nella categoria Juniores.

Così domani, sabato 18 luglio, a Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso, il 17enne di Palombara Sabina Stefano Curci sarà tra i protagonisti del Campionato Italiano MTB XCO, il più importante appuntamento della stagione nazionale della mountain bike organizzato dal Team Torpado JPR.

 

Stefano Curci, 17enne di Palombara Sabina atleta del “Reate Cycling Team” di Rieti

 

Il giovane atleta del “Reate Cycling Team” di Rieti avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori specialisti italiani della categoria e di giocarsi le sue carte per conquistare la maglia tricolore.

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Il 16 febbraio 2025 Stefano Curci ha vinto i Campionati  Nazionali CX CSI categoria Debuttanti

 

Studente del Liceo delle Scienze Umane di Monterotondo, Stefano Curci a 6 anni è salito per la prima volta in sella alla Mountain bike, è cresciuto sportivamente nella ASD Team Bike Palombara Sabina, e il 16 febbraio 2025 ha conquistato il suo primo titolo importante nella categoria Debuttanti, vincendo i Campionati  Nazionali CX CSI a Grottazzolina nelle Marche.

Per la gara nazionale di domani l’amministrazione comunale di Palombara Sabina ha rivolto gli auguri pubblici a Stefano Curci sulla pagina Facebook istituzionale.

La partecipazione a un appuntamento di così alto livello – si legge nel post – rappresenta un importante traguardo personale per Stefano e motivo di orgoglio per la nostra comunità, che continua a vedere i propri giovani distinguersi anche nello sport.

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L’Amministrazione Comunale rivolge a Stefano Curci il più sincero augurio di vivere una gara ricca di soddisfazioni, certo che saprà rappresentare con impegno, passione e determinazione i valori dello sport e il nome di Palombara Sabina.

In bocca al lupo, Stefano! Tutta Palombara Sabina tifa per te”.

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