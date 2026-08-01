CICILIANO – Folk Tales Festival: tre giorni dedicati ai ritmi della musica popolare

Dal 7 al 9 agosto, il suggestivo borgo di Ciciliano si prepara ad accogliere la sesta edizione del Folk Tales Festival.

L’evento, organizzato dal Comune di Ciciliano e affidato alla direzione artistica di Radio Underground Italia, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, con nomi di spicco della scena indipendente: Maria Mazzotta, Anna and Vulkan, Disangro.

Con la scacchiera monumentale di piazza Sant’Anna, come palcoscenico naturale, a pochi passi da Castello Theodoli, il festival offre la cornice unica di un centro storico circondato dai boschi, facilmente raggiungibile da Roma (uscita Castel Madama della A24) e a breve distanza da Tivoli.

Un programma tra canzone d’autore e contaminazioni elettroniche

Dopo aver ospitato negli anni passati i nomi più interessanti del cantautorato italiano come Gnut e Setak, la sesta edizione del festival apre a nuove sonorità, contaminando il folk con venature elettroniche e ritmi ballabili:

Anna and Vulkan

Venerdì 7 agosto – Anna and Vulkan: Apertura affidata a una delle voci più interessanti della nuova scena napoletana. Con una scrittura viscerale e accenti nu-disco e psych-pop, l’artista ha già conquistato palchi di rilievo (Concerto del 1° Maggio, MI AMI) e contesti internazionali.

Maria Mazzotta

Sabato 8 agosto – Maria Mazzotta: Protagonista della seconda serata è uno dei punti di riferimento assoluti della world music italiana. Già voce del Canzoniere Grecanico Salentino, la sua carriera solista ha preso il volo su scala globale con l’album Onde, acclamato dalla critica e dalle classifiche internazionali.

Disangro

Domenica 9 agosto – Disangro: Chiusura all’insegna della poesia e della ricerca sonora con l’artista abruzzese. Un viaggio intimo legato agli strumenti a corda del Mediterraneo e ispirato ai versi del poeta dialettale Pietro Mammarella.

Cultura, accoglienza e gusto a prezzi popolari

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Ad arricchire l’esperienza ci sarà un’area ristoro dedicata con birra e panini di qualità a prezzi accessibili, per vivere le serate all’insegna dell’ospitalità autentica del borgo. Nel pomeriggio di sabato mercatino dell’usato e un momento di solidarietà: la donazione del sangue con la pennata finale gratis per tutti offerta dall’Avis.

INFO E LOGISTICA

Quando: 7, 8 e 9 agosto

7, 8 e 9 agosto Dove: scacchiera di Piazza Sant’Anna, Ciciliano (RM)

scacchiera di Piazza Sant’Anna, Ciciliano (RM) Ingresso: Gratuito

Gratuito Come arrivare: A24 uscita Castel Madama (10 min), da Tivoli (15 min)