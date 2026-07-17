TIVOLI – Quale futuro per la scuola del Gesù? Il sindaco incontra il Ministro 

Quale futuro per la scuola del Gesù?

E’ la domanda ricorrente tra i cittadini di Tivoli Centro relativamente al plesso scolastico di via del Collegio chiuso da luglio 2019.

La scuola del Gesù di via del Collegio a Tivoli chiusa dall’estate del 2019

Da allora sono trascorsi sette anni e stamane, venerdì 17 luglio, il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha riacceso il faro con un post sulla sua pagina Facebook istituzionale.

Nel post, una foto insieme al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, all’Assessore comunale Domenico Cecchetti e alla consigliera regionale Laura Cartaginese.

Il sindaco Innocenzi, il Ministro Valditara, la consigliera regionale Cartaginese e l’Assessore Cecchetti

“Al Ministero dell’Istruzione per affrontare il futuro dell’ex scuola del Gesù – si legge nel post del sindaco Innocenzi – Ringrazio il Ministro Giuseppe Valditara per il cordiale incontro. Abbiamo affrontato la questione dell’ex scuola del Gesù, per anni punto di riferimento per l’istruzione della nostra Città, valutando le possibili soluzioni per restituire questo importante patrimonio alla comunità”.

“Nel corso dell’incontro – ha aggiunto il sindaco Innocenzi – abbiamo inoltre esaminato le esigenze degli altri plessi scolastici del territorio, con l’obiettivo di programmare interventi di riqualificazione e messa in sicurezza.

L’attenzione del Ministro verso Tivoli, conferma ancora una volta l’importanza della nostra Città per le politiche del Governo nazionale.

Il dialogo proseguirà nei prossimi mesi: la rigenerazione dell’edilizia scolastica resta una delle priorità della nostra Amministrazione, perché investire nelle scuole significa dare un futuro migliore ai nostri figli”.