NEROLA – I cittadini consumano troppa acqua: Aps sospende l’erogazione

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il gestore del servizio idrico lascia i rubinetti a secco

Il Comune di Nerola informa la popolazione che “Acqua Pubblica Sabina-APS” ha appena comunicato che, in considerazione del consumo idrico eccessivo avvenuto negli ultimi giorni, onde evitare future interruzioni improvvise, effettuerà una sospensione dell’erogazione di acqua oggi dalle ore 22.00 fino alle ore 5.00 di domani, nella zona che va da Giardinetti/Casaletti a scendere (Acquaviva è esclusa).

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