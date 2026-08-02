TIVOLI – Rubinetti a secco per un danno all’acquedotto Ronci

Acea Ato 2 ha comunicato al Comune di Tivoli che, a causa di un danno all’acquedotto Ronci, attualmente si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti aree:
Quadrante Monitola;
Quadrante Arci;
Quadrante Strada Fosso Arcese.
La sospensione del servizio potrebbe interessare anche le zone limitrofe a quelle indicate.
La società ha comunicato di essersi immediatamente attivata per eseguire la riparazione del guasto e ripristinare le normali condizioni di esercizio nel più breve tempo possibile.
Per garantire un servizio sostitutivo alla popolazione, sono state predisposte tre autobotti nei seguenti punti:
– Strada Arci, 68, angolo Strada Fosso Arcese;
– Via di Monitola, 1, fronte Planet Calcio;
– Strada Fosso Arcese.
Nei casi di effettiva e improrogabile necessità è inoltre possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotti contattando il numero verde 800.130.335.
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