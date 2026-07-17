SAN POLO DEI CAVALIERI – Tpl, ripristinate le due corse del mattino per Tivoli

In riferimento all’articolo SAN POLO DEI CAVALIERI – “Tpl, corse soppresse e ritardi”: l’odissea dei pendolari, da Astral Spa riceviamo e pubblichiamo:

“A partire da lunedì 20 luglio entreranno in vigore importanti modifiche volte al potenziamento del trasporto pubblico locale nell’UdR 5, al fine di intercettare maggiormente le esigenze dell’utenza.

La riorganizzazione viene attuata dopo un’attenta e costante interlocuzione col comune di San Polo dei Cavalieri così da ottimizzare gli spostamenti dell’utenza mattutina diretta a Tivoli.

Nello specifico, la Linea 20 (S. Polo dei Cavalieri – Tivoli) rimodula le corse della prima mattina per consentire 2 partenze da San Polo nella fascia oraria 05:00-06:00.

In particolare, invece di effettuare la sola partenza delle 05.30, verranno effettuate, in direzione di Tivoli, due partenze: una alle ore 05.00 e una alle ore 06.05, in analogia a quanto effettuato da Cotral sino al 30 giugno scorso.

Tutti i dettagli e le tabelle orarie aggiornate sono consultabili sul sito internet ufficiale astralspa.it, sul sito dedicato udr.astralspa.it, tramite l’app Astral Infomobilità o verificando le informazioni dedicate diffuse presso i singoli punti di fermata.

“L’attivazione di queste due nuove corse rappresenta una risposta reale per migliorare gli spostamenti quotidiani dei cittadini interessati – dichiara Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral Spa – La Regione Lazio ci ha dato mandato di svolgere un ascolto costante e continuo dei territori, grazie al quale stiamo adeguando, in maniera sempre crescente, il servizio di Tpl alle esigenze dell’utenza”.