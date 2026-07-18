TIVOLI – Accesi i semafori “intelligenti”: ingorghi e caos in Centro

Dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:
“La prima prova dei tanto sbandierati “semafori intelligenti” sulla nostra famigerata rotatoria ha confermato purtroppo quello che come Gruppo Consiliare Democratico di Tivoli sosteniamo da tempo, siamo di fronte all’ennesimo spreco di risorse economiche utilizzate malissimo da questa amministrazione.
Vedere quella tecnologia accesa, incapace di risolvere i nodi strutturali del nostro traffico, anzi peggiorarli in un periodo di minimo afflusso veicolare ( Luglio ) ,fa male a chiunque abbia a cuore le tasche e la vivibilità di Tivoli.
Quei fondi provenienti da enti terzi potevano essere investiti in modo più congruo, con un progetto migliore, mentre incuria, confusione e gusto del brutto, hanno prevalso !
Serve un cambio di rotta!
La mobilità è un diritto che oggi Tivoli non riesce a garantire!”.