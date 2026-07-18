ROMA EST - Ha bisogno di cure, chi ha visto Loredana?

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Appello del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi

Si chiama Loredana Guidi, ha 53 anni ed è definita una persona fragile che deve seguire delle cure e delle medicazioni.

Di lei si sono perse le tracce da martedì pomeriggio 14 luglio, per questo ieri, venerdì 17 luglio, è stato lanciato un appello dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

 

 

Loredana si è allontanata dalla sua abitazione in zona Ponte Mammolo e frequenta le zone di Ponte Mammolo, Colli Aniene, Metro Rebibbia.

Alta un metro e 65 per 70 chilogrammi, Loredana ha capelli brizzolati di lunghezza media neri, occhi neri e alcuni tatuaggi come le rose sul braccio destro e il filo di ferro sulla mano destra.

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Ha un rigonfiamento sulla natica destra a causa di una ferita: le medicazioni che deve avere sono importanti, rischia un’infezione.

Al momento della scomparsa indossava una maglietta e pantaloni corti.

Chiunque abbia informazioni importanti, può contattare il 112 oppure il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi. 388 1894493.

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