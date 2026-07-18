BELLEGRA – Torna “Eccellenze in Tour”: sapori, musica e tradizioni nel cuore del Borgo

I sapori autentici del Lazio, la bellezza di uno dei borghi più suggestivi della regione e una serata all’insegna della convivialità.

Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19, il centro storico di Bellegra ospiterà la seconda edizione di “Eccellenze in Tour”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Bellegra per valorizzare le produzioni locali e il patrimonio enogastronomico del territorio.

L’evento trasformerà le vie del borgo in un percorso del gusto, con un ricco mercatino artigianale, stand di street food e numerose specialità tipiche da degustare.

Protagoniste saranno alcune delle eccellenze simbolo del Lazio, dal Pecorino Romano DOP all’Abbacchio Romano IGP, insieme a tanti altri prodotti locali che raccontano la tradizione e la qualità delle produzioni del territorio.

Ad accompagnare il percorso gastronomico ci saranno musica e dj set, per creare un’atmosfera di festa capace di coinvolgere visitatori, famiglie e turisti.

“Eccellenze in Tour” rappresenta un’occasione per promuovere Bellegra e le sue peculiarità, sostenere le imprese locali e offrire ai visitatori l’opportunità di vivere una piacevole serata estiva al fresco, a pochi chilometri da Roma, immersi nel fascino di uno dei borghi più caratteristici del Lazio.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi estivi del territorio con l’obiettivo di coniugare turismo, cultura, tradizioni ed enogastronomia, valorizzando le eccellenze che rendono unico il patrimonio locale.

Appuntamento sabato 25 luglio dalle ore 19, a Bellegra, per un viaggio tra sapori, musica e autenticità, alla scoperta delle eccellenze del territorio laziale.