TIVOLI – Il Comune acquista il Palazzo dell’Inps, i comunisti: “C’è un’ipoteca di 880 mila euro”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Il Comune vuole acquistare il Palazzo dell’Inps per 3 milioni di euro, da Rifondazione Comunista di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

Mentre i cittadini di Tivoli fanno i salti mortali per arrivare alla fine del mese e pagano tasse comunali altissime, dentro le stanze del palazzo la destra continua a usare il denaro pubblico come se fosse il gioco del Monopoli.

Anche se non sediamo su quegli scranni, la seduta del 17 luglio svela tre vergognosi schiaffi in faccia alla cittadinanza su cui il Sindaco Innocenzi deve dare risposte immediate.

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Palazzo INPS (Il giallo dell’ipoteca da 880.000 €)

Pretendiamo di sapere subito se corrisponde al vero la voce di un’enorme ipoteca da ben 880.000 € che graverebbe su questo immobile. Nessun lavoratore o padre di famiglia comprerebbe mai una casa con un’ipoteca sopra rischiando di farsela pignorare dalla banca; perché la destra vuole rischiare la bancarotta usando i soldi dei contribuenti? Questa non è una “svista”, è un insulto a chi paga le tasse!

Palazzo Enel (Una mancia da 50.000 € ai colossi della Borsa)

Oltre ai 3 milioni di euro già stanziati per l’acquisto, spuntano magicamente altri 50.000 € di variazione di bilancio. Altri soldi pubblici regalati come “mancia” dell’ultimo minuto al fondo RIUE (gestito dai giganti finanziari Castello SGR e Anima Holding). P

arliamo di colossi quotati in borsa che fanno miliardi speculando sul lusso a Roma e Milano, e la destra di Tivoli che fa?

Gli regala i soldi dei cittadini a rischio zero, facendogli fare un colpo sicuro.

Sulla pelle di chi?

Esigiamo una risposta publica davanti alla città fuori dalle stanze .

Area ex Rosmini (37.000 € buttati al vento per i disegni)

È intollerabile spendere ben 37.000 € di soldi pubblici per fare carotaggi su un progetto che non esiste, basato solo su un disegno colorato (rendering) sventolato in Commissione dal presidente Napoleoni. Soldi veri dei cittadini buttati al vento per il nulla cosmico.

La verità è una sola ed è sotto gli occhi di tutti: quando si tratta di fare favori alla finanza o di finanziare progetti fantasma, la destra i soldi li trova sempre in cinque minuti. Quando invece i cittadini chiedono manutenzione per le periferie abbandonate (da Villa Adriana a Tivoli Terme), servizi sociali efficienti e sostegno alle famiglie in difficoltà, la risposta è sempre la stessa “Le casse sono vuote”.

Pretendiamo la trasparenza totale e la pubblicazione immediata di ogni singolo atto sul sito del Comune!”.