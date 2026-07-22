TIVOLI – Sterpaglie in fiamme a ridosso dell’autostrada

Vasto incendio oggi pomeriggio, mercoledì 22 Luglio, a Tivoli Terme.

Secondo una nota dell’associazione di Protezione civile “VVAA-Volontari Valle Aniene Associati”, le fiamme sono divampate in via Enrico Berlinguer, all’Albuccione di Guidonia, a ridosso del cavalcavia dell’Autostrada A1 sul Comune di Tivoli.

L’incendio è stato avvistato dalla Telecamera territoriale della “VVAA” e, dopo essere state autorizzati dalla Sala Operativa Regionale, 3 squadre della Protezione civile sono intervenute per fronteggiare il vasto incendio caratterizzato dalle sterpaglie presenti, che a causa delle raffiche di vento è arrivato ad interessare anche una catasta di rifiuti ingombranti presenti nelle vicinanze.

Le squadre della Protezione Civile intervenute, come anche espressa autorizzazione della Sala Operativa, sono intervenute per lo spegnimento delle sole sterpaglie, mentre i Vigili del Fuoco 18A di Tivoli hanno provveduto allo spegnimento dei rifiuti.

La Associazione “VVAA” è scesa in campo con un Pick-Up con modulo Aib da 450 litri, un Mezzo Polifunzionale con modulo Aib da 1000 litri e una Autobotte con cisterna da 8000 litri.

In supporto alla “VVAA” sono intervenute anche le squadre delle associazioni di Protezione civile di Guidonia “NVG” e “GOIR”: l’incendio é stato spento e la zona interessata è stata interamente bonificata.