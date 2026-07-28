VIA TIBERINA – Brucia la discarica abusiva nel capannone abbandonato

Vasto incendio all’alba di oggi, martedì 28 luglio, all’interno di una discarica abusiva lungo la via Tiberina, tra Labaro e Prima Porta.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, verso le ore 4:30 la Sala Operativa ha inviato al chilometro 3 della Tiberina le squadre del Distaccamento Nomentano e del Distaccamento Prati, con il supporto dell’Autobotte del Distaccamento La Rustica e del Furgone TA/6 con autorespiratori.

All’arrivo sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme, che avevano coinvolto anche una struttura industriale in stato di abbandono.

Contestualmente, è stata effettuata un’accurata ricognizione all’interno dell’edificio per verificare l’eventuale presenza di persone.

Nel corso delle operazioni sono state rinvenute diverse bombole di gas e numerosi materiali di varia natura, che hanno reso particolarmente complesse le attività di estinzione.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Sul posto sono presenti anche le Forze dell’Ordine per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.