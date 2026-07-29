Roma, ad agosto sospese le ZTL notturne

A Roma dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto entra in vigore la consueta pausa estiva delle ZTL notturne di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo.
L’attivazione di queste Ztl tornerà a settembre con le abituali modalità: il venerdì e il sabato (dalle 23:00 alle 3:00) per Centro e Testaccio; dal mercoledì al sabato (dalle 21:30 alle 3:00) per Trastevere e San Lorenzo.
Restano invece regolarmente attive le ZTL diurne (Centro, Tridente e Trastevere), così come la Fascia Verde, la ZTL Merci e la ZTL VAM, secondo gli orari e le modalità abituali.
Quella del Centro è vietata ai non autorizzati dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 18:00 e il sabato dalle 14:00 alle 18:00.
La Ztl diurna del Tridente è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle 19:00.
La Ztl diurna di Trastevere, infine, è in funzione dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 10:00.
Orari e regole consueti anche per le altre Ztl della città: Fascia Verde; Ztl merci e Ztl Vam.
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