Roma, ad agosto sospese le ZTL notturne

A Roma dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto entra in vigore la consueta pausa estiva delle ZTL notturne di Centro , Trastevere , Testaccio e San Lorenzo .

A Roma dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto entra in vigore la consueta pausa estiva delle ZTL notturne di Centro , Trastevere , Testaccio e San Lorenzo .

L’attivazione di queste Ztl tornerà a settembre con le abituali modalità: il venerdì e il sabato (dalle 23:00 alle 3:00) per Centro e Testaccio; dal mercoledì al sabato (dalle 21:30 alle 3:00) per Trastevere e San Lorenzo.