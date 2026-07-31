SAN CESAREO – Ritrovato senza vita l’anziano scomparso dalla Rsa

Si sono concluse tragicamente le ricerche per rintracciare Lino Ponzo, l’anziano di 88 anni che nel pomeriggio di martedì 28 luglio si era allontanato da una Rsa di San Cesareo in cui era ricoverato (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il corpo senza vita è stato individuato in un terreno incolto vicino alla struttura da un passante che ha immediatamente allertato i Carabinieri della Stazione di San Cesareo.

Dopo il riconoscimento, su disposizione della Procura di Tivoli la salma dell’anziano è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Tor Vergata di Roma per l’autopsia.

La scomparsa di Lino Ponzo aveva destato molta preoccupazione nella Rsa in cui era ospite: infatti l’anziano avrebbe dovuto assumere farmaci salvavita, per questo era stato lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

Le ricerche si sono concluse nel modo più tragico.