FONTE NUOVA – Un gruppo di ragazzi ripulisce via Gioberti

dì Francesca Romana Severini

É la mattina di sabato 8 agosto quando un gruppo di giovani si riunisce e decide di ripulire spontaneamente il marciapiede di via Gioberti, a Fonte Nuova. Il gesto, semplice ma carico di valori, é arrivato fino al sindaco Umberto Falcioni ,il quale avvisato dell’iniziativa da Giampiero Vallati, sui suoi canali social, ha deciso di omaggiare l’impresa dei ragazzi.

<<Prima che i soliti soloni si lancino nei loro vuoti sermoni, lo specifico io che la pulizia e la cura del territorio è un compito dell’Amministrazione comunale, al quale ci stiamo dedicando con tutti noi stessi ma evidentemente il risultato non è ancora del tutto sufficiente.Ma fatemi dire che bello! Che bello potervi raccontare di un altro esempio positivo da parte di giovani del nostro territorio>> ha spiegato il primo cittadino. E mentre sulle piattaforme aumentano i commenti positivi, forse questa volta i giovani hanno lasciato qualcosa di più profondo di una bella azione: hanno ricordato che il cambiamento non si chiede soltanto, ma si costruisce partendo da noi.