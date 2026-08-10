TIVOLI – Jovanotti in bici a Villa Adriana

dì Francesca Romana Severini

Una domenica speciale a Villa Adriana, che il 9 agosto ha accolto una visita fuori dall’ordinario. A raggiungere il sito archeologico è stato Lorenzo Jovanotti, arrivato in bicicletta insieme a una delegazione di ciclisti impegnati nel JovaGiro.

Il progetto ideato da Jovanotti nasce con l’obiettivo di attraversare in bici diverse località italiane, trasformando il viaggio in un’occasione per conoscere e valorizzare i territori e le loro bellezze.

Sopra e sotto, le immagini dell’evento

Ad accogliere il cantante all’interno del sito archeologico sono stati Alberto Samonà, direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, l’archeologo Sergio Del Ferro, funzionario responsabile di Villa Adriana, e il personale della struttura.

Nel corso della visita, Jovanotti ha potuto conoscere più da vicino la straordinaria complessità della villa fatta costruire dall’imperatore Adriano. Un patrimonio composto da edifici, ambienti e grandi spazi che, a quasi duemila anni dalla sua costruzione, continua a sorprendere per la varietà delle sue architetture e per il rapporto con il paesaggio circostante.Proprio questo legame tra architettura, natura e territorio rappresenta ancora oggi uno degli elementi di maggiore fascino di Villa Adriana, capace di offrire nuovi spunti di riflessione anche a distanza di secoli.

«Accogliere Lorenzo Jovanotti è stata un’occasione per mostrare come il patrimonio culturale possa essere conosciuto anche attraverso esperienze diverse», ha spiegato il direttore Alberto Samonà, sottolineando il valore dell’iniziativa proposta dal cantante.«Il suo tour in bicicletta rappresenta un modo interessante per scoprire territori, come la Villa dell’imperatore Adriano, che conservano una straordinaria energia e offrono un nutrimento prezioso per lo spirito».