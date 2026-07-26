RIANO – Ciak si gira, via Tiberina chiusa dalle 20 alle 5 del mattino

La Città Metropolitana di Roma Capitale comunica che per esigenze di riprese cinematografiche martedì 28 luglio dalle ore 20 alle ore 23.59 e mercoledì 29 luglio dalle ore 0.00 alle ore 5.00 sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare, in entrambe le direzioni, la S. P. 15/a Tiberina dal Km 10+200 al Km 10+800, nel Comune di Riano.
Il traffico veicolare proveniente da Roma sulla S.P. 15/a Tiberina, in direzione Castelnuovo, sarà deviato sulla Sp 16/a Rianese/Via Piana Perina/SP 6/c Montefiore.
Il traffico veicolare proveniente da Castelnuovo di Porto sarà deviato all’altezza della rotatoria di Castelnuovo di Porto sulla S.P. 6/c Montefiore, in direzione SS Flaminia o in direzione Via Piana Perina/S.P. 6/c Montefiore, o, in alternativa, deviato sulla S.S. Bretella Salaria Sud in direzione Roma.
Resta inteso che sarà dovrà essere sempre garantito il transito ai residenti, ai mezzi di soccorso e di emergenza (Forze di Polizia, Carabinieri, Ambulanze, Vigili del Fuoco, ecc.).