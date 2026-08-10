Subiaco Rock & Blues Festival festeggia la 36ª edizione

dì Francesca Romana Severini

Una lunga storia fatta di musica, grandi artisti e legame con il territorio. Il Subiaco Rock & Blues Festival, nella serata di domenica 9 , ha festeggiato la sua 36esima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti di sempre.

Sopra e sotto, le immagini dell’evento

Nato nel 1991, il festival negli anni ha portato sul palco di Subiaco , artisti come: Roberto Ciotti, Alex Britti, Andy J. Forest, Gegè Telesforo, Enzo Avitabile, Fabio Treves, Negrita, Edoardo Bennato, Piero Pelù, Mauro Pagani, Maurizio Solieri, Alberto Radius, Ricky Portera, Eugenio Finardi, PFM, Banco del Mutuo Soccorso, Cristiano De André e Bud Spencer Blues Explosion.

Anche quest’anno il programma è stato ricco e coinvolgente.Tra i protagonisti c’è stato Danilo Sacco, per anni voce degli storici Nomadi, mentre a chiudere è stato il trio formato da Stef Burns, Andrea Torresani e Will Hunt. Uno dei momenti più toccanti è stato quando sono arrivati sul palco i rappresentanti del MPM Gens, gruppo di motociclisti al quale l’organizzazione ha voluto assegnare un riconoscimento.

Un modo per legare ancora di più il mondo del rock e quello delle motociclette. A consegnare il premio è stata The Band, l’associazione che organizza il Subiaco Rock & Blues Festival e che da più di trent’anni lavora per promuovere iniziative culturali a Subiaco e nella Valle dell’Aniene.