Testimoni di Geova, attesi 25 mila fedeli al Congresso “Felici per sempre”

Oltre 25.000 Testimoni di Geova sono attesi alla Nuova Fiera di Roma nei fine settimana del 24-26 luglio e del 31 luglio-2 agosto per la serie di congressi in programma in tutto il mondo dal tema “Felici per sempre”.
L’evento, della durata di tre giorni, è a ingresso libero.
I contenuti del congresso mostreranno come sia possibile trovare una felicità duratura grazie ai pratici princìpi contenuti nella Bibbia.
“Chi non vorrebbe essere felice? – ha chiesto Mirko Albanese, portavoce locale dei Testimoni di Geova – Il tema del congresso di quest’anno mostra come si può trovare la felicità e preservarla nel tempo. I presenti scopriranno che la vera gioia nasce dall’avere una speranza concreta per il futuro”.
Il congresso “Felici per sempre” prevede, oltre a video basati sulla Bibbia e a interviste, diversi discorsi di particolare interesse. Ecco alcuni dei temi che saranno sviluppati:
- Essere felici per sempre: è realistico?
- “Perché siete ansiosi?”
- Cosa farai con il tesoro che hai trovato?
Durante il congresso saranno presentati, uno al giorno, gli attesissimi episodi 4, 5 e 6 della serie “La buona notizia secondo Gesù”. La serie, composta da 18 episodi, rappresenta in maniera accurata la vita e il ministero di Gesù Cristo ed è basata unicamente sui racconti dei Vangeli. L’episodio 1 è stato presentato al congresso del 2024 e gli episodi 2 e 3 a quello del 2025. Il programma del sabato include anche il battesimo.
L’anno scorso i Testimoni di Geova hanno organizzato oltre 6.000 congressi, tra cui 19 congressi internazionali in 13 paesi. I contenuti, basati sul tema “Pura adorazione”, sono stati presentati in quasi 500 lingue e hanno registrato una partecipazione complessiva di oltre 12 milioni di persone.
Per ulteriori informazioni sul congresso “Felici per sempre” e per trovare la sede più vicina, visitate jw.org > Chi siamo > Congressi.
Non si fanno collette.