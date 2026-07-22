Testimoni di Geova, attesi 25 mila fedeli al Congresso “Felici per sempre”

Durante il congresso saranno presentati, uno al giorno, gli attesissimi episodi 4, 5 e 6 della serie “La buona notizia secondo Gesù”. La serie, composta da 18 episodi, rappresenta in maniera accurata la vita e il ministero di Gesù Cristo ed è basata unicamente sui racconti dei Vangeli. L’episodio 1 è stato presentato al congresso del 2024 e gli episodi 2 e 3 a quello del 2025. Il programma del sabato include anche il battesimo.

L’anno scorso i Testimoni di Geova hanno organizzato oltre 6.000 congressi, tra cui 19 congressi internazionali in 13 paesi. I contenuti, basati sul tema “Pura adorazione”, sono stati presentati in quasi 500 lingue e hanno registrato una partecipazione complessiva di oltre 12 milioni di persone.