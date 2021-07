A Tivoli lo shopping sotto le stelle

E’ ormai prossima ad accendersi l’estate tiburtina e tra le attrattive archeologiche di maggior rilievo trova spazio un “Ponderarium”, ufficio dei pesi e misure del I secolo a.C.. La Mensa Ponderaria verrà riaperta al pubblico ogni sabato dal 10 luglio al 25 settembre e la sua visita (con annesso Augusteum) sarà compresa in un pacchetto che prevede anche l’entrata nel Santuario di Ercole vincitore. Il coordinamento e le prenotazioni delle visite verranno gestiti dal CTS. Inoltre, i negozi della città rimarranno aperti fino alle 24:00 nei venerdì e nei sabato di luglio (dal 3).

PROGRAMMA VISITE

VISITA GUIDATA DEL VENERDÌ

“TIVOLI CITTA’ DI ERCOLE”

dal 9 luglio al 20 agosto

Dall’Arco dei Padri Costituenti ai Templi dell’Acropoli.

Percorso: Piazza Garibaldi – Piazza Trento – Via della Missione – Piazza S. Croce – Via del Trevio – Piazza del Plebiscito – Via Palatina – Piazza Palatina – Piazza dell’Erbe – Via del Seminario – Via Platone tiburtino – Via Ponte Gregoriano – Piazza Rivarola – Via della Sibilla – Templi dell’Acropoli – Piazza Rivarola.

Durata 1h 30’: partenza ore 17.00, termine visita ore 18.30 circa.

VISITA GUIDATA DEL SABATO

“SULLE TRACCE DI ERCOLE”

dal 10 luglio al 25 settembre

Percorso: Largo Cesare Battisti – Piazza Plebiscito – Via Palatina -Piazza Palatina – Piazza Rivarola e affaccio sui Templi dell’Acropoli – Via S. Paolo – Via della Scalinata – Vicolo dei Marzi – Via Campitelli (scendendo per la porta medievale da Via Mauro Macera) – Via del Colle – Santuario di Ercole Vincitore – risalita su Via del Colle – Piazza del Duomo – Mensa Ponderaria.

Durata 3h 30’: partenza ore 9.30, termine visita ore 13.00 circa.