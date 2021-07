Antonio Banderas insegue il Mostro di Firenze

Il più famoso serial killer italiano è stato indubbiamente il Mostro di Firenze: l’assassino che ha agito sulle colline attorno il capoluogo toscano dagli anni ’70 fino agli anni ’80 del Secolo Breve. Questo secondo le cronache ufficiali perché per uno dei più noti penalisti del nostro Paese: Nino Filastò, che si è occupato della terribile vicenda il Mostro ha ucciso fino al 1993. Chi ha una teoria completamente differente rispetto all’avvocato toscano è sempre stato il cronista Mario Spezi, che ha privilegiato la “pista sarda”. Il giornalista con lo scrittore Douglas Preston lega la serie dei delitti al gruppo di sardi presente sul territorio e racconta la vicenda nel libro “Dolci colline di sangue” trasformato da Studiocanal nella serie “The monster Of Florence: A true story”. Antonio Banderas vestirà i panni di Mario Spezi, tenace giornalista impegnato a trovare l’inafferrabile serial killer capace di uccidere 14 persone tra il 1974 il 1985. I due autori del volume, rammentiamo, sono stati indagati dalla polizia per depistaggio per poi essere assolti. Il libro si conclude con l’intervista a “Carlo” un autotrasportatore considerato da Spezi e Preston il Mostro di Firenze.

