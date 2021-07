A Capena un nuovo mezzo per il trasporto locale

perché con questo nuovo bus abbattiamo le barriere architettoniche, infatti quest’ultimo è dotato della pedana per agevolare l’entrata e l’uscita dei portatori di handicap con spazi interni progettati per garantire l’accessibilità a tutti, indipendentemente dalle abilità motorie e sensoriali dei passeggeri.

Avvenuta la consegna del nuovo mezzo TPL, un passo importante – sottolinea l’Amministrazione – perché con questo nuovo bus abbattiamo le barriere architettoniche, infatti quest’ultimo è dotato della pedana per agevolare l’entrata e l’uscita dei portatori di handicap con spazi interni progettati per garantire l’accessibilità a tutti, indipendentemente dalle abilità motorie e sensoriali dei passeggeri.

La parte riservata all’autista è stata progettata in modo personalizzato, completamente protetta per non mettere a rischio i passaggieri e gli autisti.