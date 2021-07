ALBUCCIONE – Incendio alla rotatoria del Tiburtino

Nel primo pomeriggio di oggi alle 13:40 circa, il Nucleo Volontari Guidonia è intevenuto in via Tiburtina Valeria al km 20 circa (rotatoria Tiburtino), nella località Albuccione, nel comune di Guidonia Montecelio, dopo essere stati autorizzati dalla S.O.R. (Sala Operativa Regionale). L’incendio era caratterizzato per lo più da sterpaglie e si propagava molto rapidamente a causa del vento. SA ul posto c’ anche il mezzo 18A dei vigili del fuoco di Tivoli .