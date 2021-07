Vietato l’utilizzo delle attrezzature per le aree da gioco e sportive nel “Parco Cutuli” di Villanova e nel “Parco Montessori” de La Botte. Lo stabilisce le ordinanze numero 170 e 169 firmate oggi, lunedì 12 luglio, dal dirigente all’Ambiente del Comune di Guidonia Montecelio Egidio Santamaria.

I provvedimenti con effetto immediato sono stati emessi a seguito di un sopralluogo durante il quale è stata constatata la necessità di manutenere le attrezzature al fine di ripristinare il rispetto delle norme tecniche di sicurezza nell’area verde di piazza San Giuseppe Artigiano e piazza Colle Grato. Giochi e attrezzature dei Parchi pubblici saranno interdetti fino all’avvenuto ripristino delle condizioni di utilizzo in sicurezza. La Polizia municipale è incaricata della vigilanza, controllo ed esecuzione dell’Ordinanza. Vale la pena ricordare che il 24 giugno scorso il dirigente all’Ambiente Egidio Santamaria e il funzionario Alberto Latini avevano aggiudicato per sei anni rinnovabili il Parco di Villanova alla “Mama 824 srls” del 53enne imprenditore di Villa Adriana Ermanno Mandaglio ad un canone complessivo di 72.342,65 iva esclusa. Quelli di Villanova e La Botte non sono gli unici giardini pubblici coi giochi pericolosi.

Lo scorso 26 aprile il dirigente all’Ambiente del Comune di Guidonia Montecelio Egidio Santamaria aveva infatti già interdetto l’utilizzo nel “Parco della Mezzaluna” a Colle Fiorito.