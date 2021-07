Subiaco: Flavio Micozzi sul tetto d’Italia nei Campionati nazionali di canoa under 23

Medaglia d’oro per Flavio Micozzi, che nei giorni scorsi ha gareggiato in Val di Sole, sul fiume Noce a Mezzana, per i Campionati italiani di canoa U/23. Diventa così Campione d’Italia, seguito da Elena Micozzi, medaglia d’argento, che per pochi decimi non ha conquistato il titolo di categoria. Sinora in forza al Canoanium Club Subiaco, Flavio Micozzi da maggio è in organico al gruppo sportivo della Marina Militare.

