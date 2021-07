Capena. All’Arca il concorso “L’estate ti premia!”

I clienti dei negozi della galleria e del supermercato Emme Più del Centro Commerciale L’Arca di Capena che effettueranno una spesa minima di € 20,00 con scontrini giornalieri non cumulabili, potranno partecipare al concorso “L’estate ti premia!” presentando, in un apposito stand all’interno del Centro Commerciale, una prova d’acquisto effettuata in qualsiasi negozio della galleria. Un totem promotico, presente all’interno dell’area gioco, rileverà le prove d’acquisto e grazie ad un sistema di sorteggio casuale, trasmetterà sul monitor se il cliente ha vinto e nel caso di vincita la tipologia di premio. In caso di vittoria, il premio sarà ritirato immediatamente e il sistema rilascerà una ricevuta. In base all’importo dello scontrino, i clienti potranno tentare la fortuna fino a un massimo di 5 giocate: un tentativo fino a 39,99 €; due tentativi fino a 59,99 €; tre tentativi fino a 79,99 €; quattro tentativi fino a 99,99 € e cinque tentativi a partire da una spesa di 100,00 €. I premi messi in palio, per un montepremi di 7000 €, sono prodotti di generi alimentari e per la cura della casa. Al momento dell’accesso all’area di gioco gli scontrini, che per essere validi dovranno essere giocati nella stessa data d’acquisto, verranno verificati e vidimati dalle hostess. Rammentiamo che l’ultimo giorno utile per partecipare all’iniziativa è il 5 settembre 2021. Il centro, è aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle 20:30.

Condividi l'articolo: