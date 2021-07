Caldo record a Guidonia

Questi sono i mesi più caldi dell’anno, ma la calura che siamo costretti a sopportare ha raggiunto numeri record. Fortunatamente siamo lontani dalla California Death Valley, che detiene il record per la più alta temperatura dell’aria di tutto il mondo: 56.7°C nel mese di luglio, in piena estate 1913. Comunque, le medie nella regione sono intorno ai 47°C. In questa settimana a Guidonia, lunedì 26 luglio, è stata rilevata la temperatura minima giornaliera più elevata di 26.8°C per il mese di luglio, da quando vengono effettuate le rilevazioni dal 1961 ad oggi. E’ stato sfiorato il record anche a Roma Ciampino, con 28.6°C poco al di sotto dei 28.8°C rilevati il 24 luglio 2009.

