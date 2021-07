Ve la ricordate Neka? ora giocherà la Coppa Libertadores 

Neka al Ferrocarril Oeste: giocherà la Coppa Libertadores

La numero dieci capocannoniere del Città di Capena in questa stagione ed ex bandiera della Ternana Femminile, ha raggiunto un accordo con il Club Campione di Argentina che disputerà dal 2 al 12 di settembre la Coppa Libertadores. Il trofeo riconosciuto e organizzato dalla Conmebol vedrà confermata la propria sede, dalla stessa Conmebol, l’otto agosto. Le prime dichiarazioni, sulla sua pagina ufficiale Facebook, della numero dieci da giocatrice verdolaga: “Sono orgogliosa di poter comunicare che sono una nuova giocatrice del Ferrocarril Oeste, avrò la grande possibilità di giocare il Trofeo per Clubs più importante nel calcio a cinque femminile: la Coppa Libertadores. Ringrazio il Mister Marcos Zuccotti, il Direttore Matías Olalla e Matías Marocca, la Società per avermi dato questa opportunità. Ci tengo a ringraziare in modo speciale Maxi Aprea. Non vedo l’ora di aggregarmi alla squadra per rincorrere questo grande sogno: La Gloria Eterna.”

La nostra intervista