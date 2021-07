Guidonia, approvate le tariffe Tari

In Consiglio Comunale sono stati approvati il regolamento e le tariffe della Tari 2021 con una significativa diminuzione per i cittadini maggiormente in difficoltà economica.

Le persone, infatti, che hanno percepito la card alimentare relativa all’emergenza Covid pagheranno il 20% in meno sia per la parte fissa che per la parte variabile. Per il resto dei cittadini la tariffazione non subirà aumenti rispetto allo scorso anno.

Questo risultato è frutto di un lavoro di gestione virtuosa dei conti pubblici con il lavoro dell’Assessore al Bilancio Nicola Sciarra in collaborazione con l’Assessore all’Ambiente Antonio Correnti. Per quanto concerne le attività commerciali, invece, sono previste riduzioni ed esenzioni della Tari, così come stabilito dalla normativa nazionale”- dichiara il Sindaco Michel Brbet.

Le scadenza della Tari saranno i prossimi:

– 30 Settembre 2021 per la prima rata

– 31 Dicembre 2021 per la seconda rata

– 30 Marzo 2022 per la terza rata.