Il Vintage anni 2000, è il trend del momento

Top luccicanti, cappellini e loungewear californiano… I look di Paris Hilton, Britney Spears, Lindsay Lohan e altre celebrity immortalate dai paparazzi negli anni 2000 non sono mai stati così attuali. Spinti da una nuova generazione di star come Dua Lipa, Gigi Hadid e Miley Cyrus, che hanno dato nuova vita a questo trend si cercano sempre più pezzi vintage anni 2000 autentici sul mercato del second-hand.

Spettacolare, sulla app Vestiaire Collective di moda pre-loved (un bel termine per indicare usato) l’impennata delle ricerche di articoli di Ed Hardy tra gennaio e giugno di quest’anno (+245%), con aumenti significativi anche per Von Dutch (+56%) e Juicy Couture (+58%). Un’esplosione di ricerche anche per gli anelli acrilici chunky di La Manso (+595%), ispirati agli accessori anni ’90 e spesso avvistati nei selfie delle celebrity.