Guidonia Montecelio piange Michele Meloni, voce storica del calcio guidoniano

E’ venuto a mancare lunedì 9, all’età di 74 anni, Michele Meloni. Una vita spesa nell’aeronautica, era un ufficiale in pensione oramai da molti anni, Michele è stata una voce ed una firma storica del giornalismo guidoniano. Per oltre 40 anni ha raccontato le vicende delle squadre di calcio della zona, sopratutto quelle dell’Acd Guidonia Montecelio che ha accompagnato nella gloriosa avventura in Serie D.

Sposato, con un figlio, il decano dei giornalisti sportivi del Lazio ha collaborato con Il Corriere dello Sport, Il Tempo ed Il Messaggero. Ogni domenica con la sua voce in radio, su Tutto il calcio regionale minuto per minuto e poi su Il calcio di Max, ha raccontato in diretta gli incontri che si disputavano nelle varie circoscrizioni della Città dell’Aria.

Indimenticabile per gli ascoltatori e gli appassionati il suo “Buongiorno sono Meloni Michele dal Comunale di Guidonia”.

Nonostante l’età ha continuato a coltivare la sua passione del calcio continuando a raccontare il calcio dilettantistico fino ad un paio di anni fa.

I funerali si svolgeranno mercoledì 11, alle ore 10.30, presso la chiesa di San Michele Arcangelo nella sua Montecelio.