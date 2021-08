Le stelle cadono nei calici

Non solo stelle cadenti. La notte di San Lorenzo per gli enoappassionati è l’appuntamento con “Calici di Stelle”, promosso dal Movimento Turismo del Vino (Mtv) con un calendario di degustazioni il 10 agosto dalle Alpi al tacco dello Stivale. Sempre con uno sguardo alla volta celeste e il piacere di bere vini di qualità descritti dai sommelier. Quest’anno, in un ideale ponte agostano, i banchi di assaggio sono aperti fin dal fine settimana precedente per proseguire fino a Ferragosto. “Tra cielo e terra” è il tema di Calici di Stelle 2021, un invito a fermarsi in piazza come in vigna, con un calice in mano. “Abbiamo davvero tutti bisogno di benessere e di distrazione – sottolinea Nicola D’Auria, da poco riconfermato alla presidenza del Movimento del Turismo del Vino – e senza venir meno alle regole di sicurezza e protezione dall’emergenza sanitaria, siamo pronti a far scoprire agli enoturisti i territori, i piccoli borghi, le piazze, e le Città del Vino della nostra splendida Italia. Ancora più affascinante, sotto un cielo stellato”. L’appuntamento rinnova la collaborazione tra Mtv e l’associazione delle Città del vino, il network dei comuni a vocazione vinicola. “Mi auguro davvero che questa edizione di Calici di Stelle – dice Floriano Zambon, presidente di Città del Vino – sia un ulteriore passo verso la ripresa e la normalità della nostra di vita. I territori del vino meritano attenzione e visitandoli si sostiene questa filiera che da’ ricchezza e produce lavoro e valore”. Una edizione speciale in Piemonte celebra “Barolo Città italiana del vino 2021” con il coinvolgimento di tutte le cantine produttrici del re dei vini in piazza accanto ai telescopi dell’Unione Astrofili Italiani.

Condividi l'articolo: