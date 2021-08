Canadair in azione a Morlupo, sta bruciando una vallata

Da questa mattina alle nove un vasto incendio si sta propagando in località Le Prata e Monticelli, a Morlupo. Sul posto stanno lavorando dei canadair, squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, oltre che della polizia municipale e metropolitana.

Il sindaco, Ettore Iacomussi, ha messo a disposizione il campo di rugby per il montaggio di una vasca dalla quale gli elicotteri caricano acqua più velocemente. Il fronte dell’incendio ora sta interessando l’area tra via della Valle e via Mossa dei Barberi e si sta lavorando contro il tempo per non mettere a rischio le case.

La vallata è stata bersaglio negli anni di più incendi dolosi. “Riteniamo che anche in questo caso le fiamme siano state accesse di proposito”, ha dichiarato il sindaco, “L’anno scorso abbiamo trovato anche un innesco”.