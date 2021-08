Core ora cerca una famiglia

Il cane pelle e ossa trovato bastonato a Castel Madama è stato dimesso. Ospite di Fidolandya ha bisogno di una famiglia

Core non è più pelle e ossa, il trauma cranico è migliorato e l’occhio completamente fuoriuscito dall’orbita per le bastonate in testa (colpi di pala, pare), è stato enucleato. Core insomma si è salvato. Dimesso dalla Clinica Veterinaria Guidonia, ora cerca casa. Tania Magrini la volontaria dell’Enpa che lo ha cercato per giorni e il 2 agosto con l’aiuto di un gruppo di amici è riuscita a catturarlo in località Collemare spera ora di regalargli un futuro sicuro. “Core ha un estremo bisogno d’amore, ora”, dice la volontaria, “Io sarei pronta ad adottarlo, ma ho già otto cani, forse una casa esclusiva per lui sarebbe meglio. Dopo le dimissioni dalla clinica lo abbiamo ospitato al Rifugio Fidolandya di Castel Madama dove le cure continuano. Ma passata anche questa fase mi auguro per lui il massimo delle attenzioni che lo aiutino a superare il suo passato terrificante, i maltrattamenti e i mesi di stenti”. Il giorno del ricovero in clinica veterinari e assistenti hanno mollato tutto per assisterlo, medicarlo, e ancor prima spulciarlo. Core non aveva pelo, per via della rogna e una dermatite diffusa, ma era ricoperto di pulci e zecche, di zecche forse un migliaio. I veterinari lo hanno calato in una vasca di acciaio e chi lo sottoponeva al prelievo del sangue, chi disinfettava le ferite, chi lo visitava e chi lo liberava dalle zecche. Alla fine sono stati riempiti dei bicchieri di zecche. Core ora non ha più nemmeno una pulce.

Tania Magrini ringrazia tutti i benefattori, molti dei quali anche lettori di Tiburno, che hanno partecipato alla raccolta fondi per far curare Core, ma anche Nicandro Sassi, Cristina Borro Massimiliano Cenci, Mariagrazia Garofolo e Manuela Parretta che si sono precipitati da lei per aiutarla a catturare e quindi salvare quel cagnolone disperato poi chiamato Core.