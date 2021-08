Idee da gustare sotto l’ombrellone

Sono lontani i tempi in cui a caratterizzare l’ora di pranzo nelle spiagge italiane erano grandi teglie di parmigiana di melanzane o timballi di pasta al forno. Si opta sempre più per piatti facilmente digeribili, freschi e veloci da preparare, adatti a tutta la famiglia. Dall’intramontabile pomodoro col riso al cous cous di verdure, ecco qualche spunto per portare sotto l’ombrellone ricette gustose, colorate e leggere.

Pasta fredda e insalata di riso

È lei la regina indiscussa dei pranzi in spiaggia: la pasta fredda. Un’insalata gustosa per chi non vuole rinunciare al primo piatto, da abbinare a verdure, legumi, sott’oli o altri ingredienti a piacere. Altro grande classico è l’insalata di riso, con verdure fresche, sott’olio sottaceti: un pasto nutriente che non passa mai di moda.

Insalate di cereali

Dall’avena al farro, dall’orzo al miglio, i cereali sono un’ottima base per i piatti estivi: versatili, gustosi e parte fondamentale della dieta mediterranea, da sempre un alimento indispensabile per la nostra salute. Per l’abbinamento c’è l’imbarazzo della scelta: legumi, ortaggi, salumi, pesce, qualunque sia il condimento il successo è assicurato. Oltre a essere buone e facilmente digeribili, le insalate di cereali (così come quelle di pasta o riso) hanno il vantaggio di poter essere preparate in anticipo e conservate per qualche giorno in frigorifero, garantendo così pasti pronti per più giorni.

Quinoa, amaranto, cous cous

Altre alternative a cereali e pasta sono prodotti come la quinoa, l’amaranto e il cous cous. Si cuociono in fretta (non dovremmo dirlo proprio noi, ma il cous cous precotto facilita di gran lunga l’organizzazione…) e si mantengono anch’esse per più giorni. Con la quinoa, poi, si possono anche realizzare delle polpette vegetariane o vegane sfiziose e adatte a tutti.

Pomodori col riso

Simbolo dei pranzi al mare all’italiana, i pomodori col riso sono una pietanza semplice, buona, pratica e in grado di conquistare veramente tutti, vegani e celiaci compresi. Si consiglia di utilizzare dei pomodori rossi sodi e maturi, più o meno di uguali dimensioni per garantire una cottura omogenea. Felice e sempre di gran gusto il matrimonio con le patate al forno, che completano questo piatto gustoso sia freddo che leggermente intiepidito.

Frittata di maccheroni

Se il tempo a disposizione è poco, si possono preparare a cena un po’ di spaghetti in più, così da trasformare quelli avanzati in una frittata di maccheroni da assaporare il giorno dopo in spiaggia. Basta mescolare la pasta con uova e formaggio grattugiato e cuocere il tutto in padella da entrambi i lati, proprio come fosse una frittata. Un sistema veloce per riciclare gli avanzi e assicurare un pasto goloso e pratico, da mangiare con le mani.

Pizza a taglio

Non è estate finché non si dà il primo morso a un pezzo di pizza a taglio sotto l’ombrellone. Come spuntino oppure pasto, focacce, schiacciate e pizzette sono sempre fra i prodotti più gettonati, semplici o farcite con salumi e formaggi.